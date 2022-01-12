أرسلت له تحذيرًا.. امرأة تُجبر رئيس «آبل» على إخفاء منزله من خرائط جوجل (صور)

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صورة الخبر: أرسلت له تحذيرًا.. امرأة تُجبر رئيس «آبل» على إخفاء منزله من خرائط جوجل (صور)
أرسلت له تحذيرًا.. امرأة تُجبر رئيس «آبل» على إخفاء منزله من خرائط جوجل (صور)

قامت شركة «أبل» ببناء جدار غير مرئي على خدمة الخرائط الخاصة بها وبخرائط جوجل لإخفاء منزل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لها عن الأشخاص.

وبحسب موقع daily star، تعمل كل من خرائط «أبل» و«Google Maps» الآن على إخفاء أو التشويش بشكل كامل على منزل «تيم» الذي تبلغ قيمته 2.5 مليون جنيه إسترليني في بالو ألتو، كاليفورنيا.

فيما يأتي هذا التغيير بعد أن تقدمت شركة «آبل» بطلب تقييدي ضد امرأة تطارد الرئيس التنفيذي للشركة، وتشير إليه باسم «زوجي، ووالدي الثاني».

وفي الالتماس الذي قدمته شركة «آبل» لإصدار أمر تقييدي، أفادت أن المرأة أرسلت إلى «تيم» عبر البريد الإلكتروني حوالي 200 مرة مع صور لمسدسات، بالإضافة إلى أنها بدأت في تسجيل شركات وهمية باسمه.

بناءً على ذلك أفادت المحكمة العليا بمقاطعة سانتا كلارا، بعدم السماح للمرأة ذات 45 عامًا من ولاية فرجينيا، أو أي شخص آخر بالسفر على بعد 183 مترا من «تيم» وممتلكاته، حتى جلسة المحكمة في 29 مارس.

بينما يُزعم أن المرأة قامت بوضع علامة على «تيم» ورؤساء تنفيذيين آخرين في مجال التكنولوجيا في عدد من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، كما طلبت منهم عدم متابعة بعضهم البعض، إذ قالت إحدى التغريدات: «أحذركما بأن يتابع كلاكما بعضهما البعض».

وأضافت: «أستطيع أن أشم، وأرى، وأشعر بكليكما.. تيم كوك هو زوجي، وأبي الثاني.. توقف عن متابعته».

المصدر: المصرى لايت

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