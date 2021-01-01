كوكب زحل يمر خلف الشمس: ظاهرة فلكية تزين سماء مصر مساء اليوم



كوكب زحل يمر خلف الشمس كوكب زحل يمر خلف الشمس

أكثر من 10 ظواهر فلكية تزين سماء مصر والوطن العربي في فبراير 2022، بينهم ظاهرة من المقرر حدوثها مساء اليوم الجمعة، وهي مرور كوكب زحل خلف الشمس من منظور كوكب الأرض.



تفاصيل الظاهرة الفلكية

وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن مرور كوكب زحل خلف الشمس، سيحدث الساعة 08:55 مساء بتوقيت القاهرة، إذ يفصل بينهما 0 ° 51 درجة وهذا سيجعله غير مرصودا تماما أو مشاهداً لعدة أسابيع حيث سيكون مطموسا في وهج ضوء الشمس.



وسيكون كوكب زحل في نفس الوقت الذي تحدث به الظاهرة الفلكية خلال 4 فبراير 2022 في أبعد مسافة له عن الأرض وهي 1,630,348,039 كيلومتر، والسبب أن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.

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ومن الممكن رصد كوكب زحل في هذا الوقت، إذ سيظهر حجمه الظاهري في أصغر حالاته وأضعفها بسبب بُعده وسوف يبلغ قطره 15.2 ثانية قوسية.وخلال الأسابيع والأشهر المقبلة، سيعود كوكب زحل للظهور غرب الشمس، ليصبح مرئيًا تدريجيًا لفترات أطول في السماء قبل الفجر، وبعد نحو 6 أشهر سيصل إلى التقابل عندما يكون مرئيًا طوال الليل تقريبًا.وفي نفس الشهر، يمر كوكب الزهرة بين الأرض والشمس، حيث يرصد في سماء الصباح بالآفق الشرقي قبل شروق الشمس وسيكون في أفضل حالاته هذا العام 8 فبراير 202، لذلك يحب عدم تفويت فرصة رؤية الكوكب كنجمه متوهجة.وطوال شهر فبراير الجاري يظهر كوكب الزهرة عبر التلسكوب كهلال رقيق للغاية وسيزداد حجم هلال الزهرة حيث سيُظهر لنا المزيد من وجهه المضيء وذلك مع ابتعاده إلى الغرب من الشمس، قبل أن يصل إلى استطالته العظمى الغربية في 20 مارس المقبل.