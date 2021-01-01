كوكب زحل يمر خلف الشمس: ظاهرة فلكية تزين سماء مصر مساء اليوم

أكثر من 10 ظواهر فلكية تزين سماء مصر والوطن العربي في فبراير 2022، بينهم ظاهرة من المقرر حدوثها مساء اليوم الجمعة، وهي مرور كوكب زحل خلف الشمس من منظور كوكب الأرض.
تفاصيل الظاهرة الفلكية
وبحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن مرور كوكب زحل خلف الشمس، سيحدث الساعة 08:55 مساء بتوقيت القاهرة، إذ يفصل بينهما 0 ° 51 درجة وهذا سيجعله غير مرصودا تماما أو مشاهداً لعدة أسابيع حيث سيكون مطموسا في وهج ضوء الشمس.
وسيكون كوكب زحل في نفس الوقت الذي تحدث به الظاهرة الفلكية خلال 4 فبراير 2022 في أبعد مسافة له عن الأرض وهي 1,630,348,039 كيلومتر، والسبب أن الكوكبين سيكونان على جانبين متقابلين من النظام الشمسي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!