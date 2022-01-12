الصين تكتشف كرة جولف يعود تاريخيها لـ1000 سنة

على الرغم من أن المتعارف عليه حول رياضة كرة الجولف الحديثة، أنها نشأت في اسكتلندا في القرن الخامس عشر، حينما تم تنظيم أول بطولة كبرى للجولف (بطولة بريطانيا المفتوحة)، والتي لعبت لأول مرة في عام 1860 في نادي بريستويك للجولف في أيرشاير، وتعتبر أقدم بطولة في العالم، إلا أن الصين أثارت دهشة كبيرة باكتشاف كرة جولف تعود لأكثر من 1000 عام.
جرى اكتشاف الكرة الخزفية المعروضة حاليًا في المعرض الفني بجامعة Pingdingshan، في مقاطعة Henan بوسط الصين، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام، وهي عبارة عن كرة خزفية كانت تُستخدم في لعبة كرة شبيهة بالجولف في الصين القديمة، وفقا لما ذكره موقع ancient-origins.
على هامش هذه الاكتشاف،عُقدت ندوة في قاعة الشعب الكبرى في بكين، تم تفقد المئات من الأعمال الفنية الصينية القديمة التي تم ترميمها والمتعلقة بـ Chuiwan ، أو ما يسمى بـ "أصل لعبة الجولف الحديثة"، ترحيبًا بدورة الألعاب الأولمبية في بكين لعام 2008 .
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