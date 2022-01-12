أستاذ تشريح مقارن: لون بشرة الشعب المصرى واحد ولم يتغير منذ آلاف السنين

قال الدكتور هاني سيد حافظ أستاذ التشريح المقارن والبيولوجيا الجزيئية في جامعة السويس، إنّ المصريين لديهم نفس لون بشرة المصريين القدماء، حتى شكل الهيكل والأطراف والجمجمة مع بعض الاختلافات التطورية.
وأضاف سيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «عملت على المصريين المعاصرين من أجل التعرف على الخريطة الجينية للمصريين، والعمل دائما ما يكون وفقا للجينات التطورية التي من الصعب أن تتغير وإن حدثت تكون طفيفة».
وتابع أستاذ التشريح المقارن والبيولوجيا الجزيئية في جامعة السويس: «شكل الجمجمة وتركيبها والأطراف العلوية والأطراف السفلية وشكل العمود الفقري لم يختلف، مقارنة بالأفارقة إذ أن شكل جمجمتهم تغيرت في الجزئين الأمامي والخلفي، كما أن شكل العمود الفقري اختلف».
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