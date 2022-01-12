مصور يرصد نمرين أسودين نادرين فى الهند.. الصدمة أنسته الكاميرا.. صور

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صورة الخبر: نمر اسود نادر
نمر اسود نادر

رصد طالب هندى نمرين أسودين نادرين للغاية وهما يتجولان حول منتزه ناندانكانان شرق الهند، فحسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، شوهدت المخلوقات المذهلة في ولاية أوديشا، وزعم الخبراء في العامين الماضيين أن هناك ما لا يقل عن سبعة إلى ثمانية منهم في المنطقة.

وتحصل النمور السوداء على مظهرها المميز بسبب الطفرات الجينية التي تسمى الميلانية الزائفة، حيث يندمج نمطها الشريطي الداكن مع الفراء الذهبي الفاتح البرتقالي، ما يجعل جلدها يبدو داكنًا تمامًا في كثير من الأحيان.

والتقط المصور ساتيا سواجات، البالغ من العمر 23 عامًا، طالب إدارة الأعمال من نيودلهي، صورا على بعد 30 قدمًا فقط من الحيوانات النادرة وجميعهم من الذكور، وأشار المصور إلى أنه أصيب بقشعريرة من النظرة الأولى لهم، قائلا "لقد أصبت بالقشعريرة عندما رأيت النمر الميلاني لأول مرة".

وأضاف المصور "كان من الصعب بالنسبة لى أن أصدق عينى، ولمدة دقيقة نسيت أن التقط الصور بالكاميرا، بينما كان النمر الكبير يتحرك أمام عيني مباشرة، لقد فوجئت بجمال النمر النادر".

المصدر: اليوم السابع

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