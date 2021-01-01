هل صلاة الشروق تغني عن الضحى؟.. الإفتاء تجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “هل صلاة الشروق تغني عن صلاة الضحى؟”.



وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا توجد صلاة تسمى صلاة الشروق فهى صلاة الضحى التى نصليها بعد شروق الشمس بثلث ساعة.



وأوضح أمين الفتوى: "لو قولنا مثلا إن شروق الشمس يكون على الساعة 7 صباحا فـ 7 وثلث الإنسان لو توضأ أو كان على وضوء من صلاة الفجر يصلى الضحى سواء ركعتان أو أربعة وقال بعض العلماء أن عدد ركعات صلاة الضحى يصل إلى 12 ركعة، وأقلهم ركعتين.

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وتابع أمين الفتوى فلو سميتها صلاة الضحى صلاة الشروق فهما صلاة واحدة، التى تكون زكاة عن عافية البدن وسلامة الأعضاء.https://www.facebook.com/watch/?v=5386702951363690