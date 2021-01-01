هذه أسعار الوقود الجديدة في مصر بعد قرار رفعها



أسعار الوقود أسعار الوقود

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة وثبتت سعر السولار.



وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى 7.25 جنيه للتر (0.4615 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.50 جنيه للتر. وتم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.



وأشارت لجنة التسعير إلى أن توصيتها برفع أسعار الوقود، التي جاءت عقب اجتماع بنهاية شهر ديسمبر الماضي، تسري للربع الأول من 2022 حتى مارس المقبل.

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وكانت الزيادة السابقة في أسعار الوقود بمصر في أكتوبر من العام الماضي، والتي جرى خلالها رفع أسعار البنزين والسولار خلالها بنحو 25 قرشا.وتعد هذه الزيادة هي الرابعة منذ تأسيس لجنة التسعير في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات اقتصادية وإنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود، في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي.وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.