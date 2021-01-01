هذه أسعار الوقود الجديدة في مصر بعد قرار رفعها

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زادت أسعار الوقود بأنواعه 25 قرشا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة وثبتت سعر السولار.
وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى 7.25 جنيه للتر (0.4615 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.50 جنيه للتر. وتم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
وأشارت لجنة التسعير إلى أن توصيتها برفع أسعار الوقود، التي جاءت عقب اجتماع بنهاية شهر ديسمبر الماضي، تسري للربع الأول من 2022 حتى مارس المقبل.
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