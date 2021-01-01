حكم عدم غلق المصلين هواتفهم فى المسجد أثناء صلاة الجمعة.. الإفتاء تجيب



صلاة الجمعة صلاة الجمعة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “وأنا متواجد فى المسجد لصلاة الجمعة أجد كثير من المصلين لا يغلقون هواتفهم ويظل يرن والأذان يؤذن فهل هذا يصح؟”.







وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: ينبغى على المسلم أن يعظم أوامر الله وشعائره، فالغنسان وهو داخل إللى المسجد عليه أن يغلق هاتفه،، فمن الممكن ان ينسى لكن لا يجوز أبدا أن يتعمد ذلك.

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وتابع أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن صلاة الجمعة تكون غير متكررة فهي مرة فى الأسبوع وخطبة الجمعة تكون زادا للإنسان يسمع موعظة، وهو يوم عيد وخير يوم طلعت عليه الشمس والعبادة فيه أجرها مضاعف، : "لماذا نشوش على بعض فى الصلاة؟!.https://www.facebook.com/watch/?v=5386702951363690وأوضح أنه ينبغي على المسلم عندما يجلس فى المسجد لصلاة الجمعة ويستمع الى الخطبة أن يغلق هاتفه ويكون مستعدا، فلو دخل شخص على إنسان له أهمية أو حتى معلمه يغلق هاتفه لكى لا يزعجه فلماذا لا نفعل ذلك مع الله، فلا نريد أن نستسهل هذا الأمر أن نغلق هواتفنا لأن ذلك من الآداب.