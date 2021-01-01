نيزك دمر حضارة الأمريكين الأصليين قبل الميلاد .. ما القصة؟

ازدهرت ثقافة هوبويل ، وهي سلسلة واسعة ومترابطة من مجتمعات الأمريكيين الأصليين من كندا إلى فلوريدا ، بين عامي 100 و 500 قبل الميلاد، ولكن تراجعها المفاجئ، قبل أكثر من ألف عام قبل أن يكتشف كولومبوس العالم الجديد إلى أوروبا ، لم يتم تفسيره أبدًا.
الآن يقول الباحثون العاملون في عدد من مواقع هوبويل الثقافية إنهم وجدوا دليلًا على أن مذنبًا يمكن أن ينفجر فوق أمريكا الشمالية ، مما يتسبب في الموت والدمار الذي شكل نهاية الحضارة، بحسب ما نشرت "ديلي ستار" البريطانية.
تشير التركيزات العالية لتركيزات الإيريديوم والبلاتين في أحد عشر موقعًا للحفر إلى حدوث تأثير خارج كوكب الأرض، وقد أدت طبقة من الفحم عند نفس العمق تقريبًا في جميع أنحاء المنطقة إلى اعتقاد علماء الآثار أنه يمكن أن يكون هناك حريق هائل ومكثف في حوالي التاريخ الذي بدأت مجتمعات هوبويل تتلاشى.
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