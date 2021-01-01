تكات وأسرار طهي الأرز



طهي الأرز طهي الأرز

إذا كنتي تبحثين عن طريقة طهي الارز بطريقة متقنة نقدم لكي خطوات بسيطة .



اشطفي الأرز بالماء البارد قبل الطهي، ضعي الأرز في مصفاة أو غربال شبكي ناعم وافتحي الماء البارد أعلاه لإزالة النشا الزائد؛ يساعد ذلك على منع التصاق الأرز ببعضه البعض أو أن يصبح طريًا.



إن كنتِ تستخدمين مقلاة، أفرغي المياه ثم املئيها مرة أخرى اشطفيه مرة أخرى أو مرتين قبل الطهي.

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إذا كنتِ تستخدمين مصفاة أو غربال، رجيه برفق أو قلبي الأرز للمساعدة على تصفية المياه.أضيفي المقدار المناسب من المياه.استخدمي كوب ونصف أو كوبين إلا ربع (350 أو 400 ملل) من المياه؛ يحتاج الأرز الأبيض لمقدار أقل من المياه، بينما يحتاج الأرز البني إلى المزيد قليلًا.تجنبي إضافة مياه كثيرة جدًا كي لا يصبح الأرز لزجًضعي قدر الأرز على درجة حرارة متوسطة.لا ترفعي الحرارة لأنها لن تجعله يطهى بسرعة، بل على النقيض تتسبب في أرز غير مستوٍ، أو ربما قد تحرقيه، لذلك اتركي المياه تصل إلى الغليان ببطضعي فوطة مطبخ بين القدر والغطاء. ينبغي أن تنخفض المياه أسفل الأرز بمجرد أن يبدأ في الغليان، وعند حدوث ذلك، افردي فوطة مطبخ نظيفة بين القدر والغطاء؛ يمنع ذلك تكثف الكثير من بخار الماء في القدر، والبخار بدوره من أهم أسباب طهي الأرز المعجن.لا تدعي المنشفة تتدلى على جانبي القدر؛ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.دسي أطرافها أسفل الغطاء لتلافي ذلكأطفئي الحرارة بعد 15 دقيقة من الطهي. أزيلي الأرز من الحرارة لكن اتركي الغطاء على القدر لمدة خمس دقائق.أزيلي الغطاء بعد مرور الوقت وانفشي الأرز بشوكة؛ سوف يصبح جاهزًا للأكل في غضون لحظات.يساعد ترك الأرز لبعض الوقت على منعه من أن يصبح معجنًا جدًا من الأسفل وجافًا من الأعلى.اشتري طاهية الأرز تساعدك طاهية الأرز على عمل أرز متقن الجودة في كل مرة طالما تستخدمين المقدار المناسب من المياه.يمكنك إيجاد طاهية الأرز بثمن معتدل لدى متاجر أدوات المطبخ والأدوات المنزلية وعبر الإنترنت