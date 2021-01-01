عقب تصريحه المستفز عن صلاح.. قائد الكاميرون يعلق على هزيمة منتخبه أمام الفراعنة

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صورة الخبر: فينسينت أبو بكر قائد المنتخب الكاميروني
فينسينت أبو بكر قائد المنتخب الكاميروني

أكد فينسينت أبو بكر قائد المنتخب الكاميروني أن هزيمة منتخبه تعد بالنسبة له خيبة أمل كبيرة مشددا أن الكاميرون قدمت اداء جيدا.

وأضاف في تصريحات لقناة كانال بلوس الفرنسية "لدينا فريق كبير. في كل مرة نحاول فيها اللعب كفريق، نفوز اليوم، أراد الجميع إظهار ما هو قادر عليه، والآن ندفع الثمن".

وتابع ان الاداء لم يكن جماعي حيث حاول كل لاعب اظهار مهاراته الشخصية وتم إهدار الوقت وتلك هي النتيجة.

واكمل قائلا "هذه هي المشكلة، الكل يفكر في نفسه وهو ما يفسد كل شيء".

وكان فينسنت أبو بكر قائد قائد المنتخب الكاميروني أثار الجدل بتصريح “مستفز” عن محمد صلاح قائد الفراعنة، قبل مباراة مصر والكاميرون.

تأهل منتخب مصر لنهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على نظيره الكاميروني بركلات الترجيح، في اللقاء المقام على ملعب باول بيا ستاديوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: elbalad

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