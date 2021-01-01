عقب تصريحه المستفز عن صلاح.. قائد الكاميرون يعلق على هزيمة منتخبه أمام الفراعنة

أكد فينسينت أبو بكر قائد المنتخب الكاميروني أن هزيمة منتخبه تعد بالنسبة له خيبة أمل كبيرة مشددا أن الكاميرون قدمت اداء جيدا.
وأضاف في تصريحات لقناة كانال بلوس الفرنسية "لدينا فريق كبير. في كل مرة نحاول فيها اللعب كفريق، نفوز اليوم، أراد الجميع إظهار ما هو قادر عليه، والآن ندفع الثمن".
وتابع ان الاداء لم يكن جماعي حيث حاول كل لاعب اظهار مهاراته الشخصية وتم إهدار الوقت وتلك هي النتيجة.
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