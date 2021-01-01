موقف الزمالك من النقاز بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة

ينتظر نادي الزمالك مطلع الموسم الجديد، لتحديد موقفه من التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق السابق، والذي رحل عن أهلي جدة السعودي أمس الأربعاء بعد توقيع مخالصة مع النادي.
وفي الوقت الحالي، يرتبط النقاز بتعاقد مع الزمالك ينطلق ببداية الموسم المقبل، ما يعني أن اللاعب سيظل حرا حتى ذلك التوقيت.
وحسبما علم FilGoal.com، فإن إدارة الكرة بالزمالك لن تستعجل في اتخاذ قرار بشأن قيد النقاز الموسم المقبل من عدمه، خاصة في ظل وجود وفرة عددية في مركزه، مع النظر لما سيفيد مصلحة الفريق في تلك الفترة.
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