شاهد| بايدن يتابع عملية مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا



مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا

نشر البيت الأبيض على حسابه بموقع "تويتر"، صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه الأمني وهو يتابع عملية مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها في سوريا، والتي أزاحت زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي من ساحة المعركة.



وظهر في الصورة، الرئيس بايدن ونائبته كامالا هايريس، وأعضاء فريق الأمن القومي وهم يراقبون العملية.



وأعلن الرئيس جو بايدن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية أمنية بسوريا.

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وحسب بيان نشره البيت الأبيض اليوم الخميس، قال بايدن: “الليلة الماضية بتوجيهاتي، نفذت القوات العسكرية الأمريكية في شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكي وحلفائنا، وجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا”.وأضاف البيان: “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزلنا من ساحة المعركة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي - زعيم داعش.. عاد جميع الأمريكيين بسلام من العملية.. سأقوم بإلقاء تصريحات للشعب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم. وحفظ الله جنودنا”.ومن المرتقب أن يلقي بايدن، بيانًا اليوم الخميس، للكشف عن تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي.تفاصيل عملية الإنزالونفذت الولايات المتحدة الأمريكية في محافظة إدلب بشمال سوريا، أكبر عملية لمكافحة الإرهاب منذ مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي في عام 2019.وقال المتحدث باسم البنتاجون إن المهمة كانت ناجحة ولم تقع إصابات بين الأمريكيين. ولكنه لم يفصح عن أن الهدف كان ناشطا بارزا في تنظيم القاعدة، رغم أن المنزل الذي كان يعيش فيه مع عائلته دمر بالكامل.وقال شهود عيان إن الغارة التي استمرت قرابة ساعتين انتهت عندما غادرت طائرات الهليكوبتر الأمريكية الموقع، كما ذكروا أن إحدى المروحيات انفجرت عندما لم تتمكن من الإقلاع بسبب خلل فني.وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أن عملية التحالف الدولي التي شنتها في محافظة إدلب، اليوم الخميس، استهدفت أخطر الإرهابيين الدوليين.وكشفت مصادر مطلعة لشبكة "العربية"، أن اختبارات تجرى لتحليل الـ "DNA" للتأكد من مقتل عبدالله قرداش زعيم داعش، وهو نفسه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.كما أشارت المصادر إلى أنه من بين قتلى عملية إدلب 3 نساء قد يكن زوجات عبدالله قرداش زعيم داعش.https://twitter.com/WhiteHouse/status/1489220744320012289/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489220744320012289%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitframe.com%2Fshow%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWhiteHouse%2Fstatus%2F1489220744320012289%3Fs%3D20t%3DVZJz0dDFroFaM136ybN4zgfbclid%3DIwAR2kDuQz3JHxHPI1X8uwSPedqM5GLSFmDz0x2CjnR3JrihhO-wBaXhfK3Q8