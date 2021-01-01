منها دواء للبروستاتا.. 5 أدوية فعالة في علاج الصلع عند الرجال



علاج الصلع عند الرجال علاج الصلع عند الرجال

يعاني عدد كبير من الرجال من تساقط معظم الشعر الموجود أو الصلع سواء بشكل ملحوظ فى االجزء العلوي من الرأس ووجود شعر رقيق وملحوظ بشكل خاص.



ووفقا لما جاء فى موقع “ سي إن إن” يعاني حوالي 90? من الرجال من شكل من أشكال الصلع وتساقط الشعر خلال حياتهم ، مما يؤدي غالبًا إلى أعراض تدني احترام الذات والقلق والاكتئاب.

كشف تحليل علمي لـ 23 دراسة يلقي الضوء على هذه القضية الأبحاث حول تأثير استخدام جرعات مختلفة من الأدوية الفموية والموضعية الثلاثة - مينوكسيديل ، ودوتاستيريد ، وفيناسترايد - على مدى شهرين إلى أربعة أشهر.



قال طبيب الأمراض الجلدية الدكتور أنتوني روسي من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في مدينة نيويورك، ليس لدينا تجارب سريرية عشوائية تقارن هذه الأدوية لـصلع النمط الذكوري مع بعضها البعض ، وهذا سيكون مثاليًا.

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أقوي علاج لـ الصلعووجد التحليل أن تناول 5 ملليجرام في اليوم من مادة دوتاستيريد تيفع عن طريق الفم أكثر الأدوية فاعلية لتقليل تساقط الشعر عند الذكور ، ودوتاستيريدي فى الأساس دواء موصوف من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج تضخم غدد البروستاتا لدى الرجال.كما أنها تستخدم لعلاج الصلع الذكوري ولكن هذا الاستخدام يعتبر "خارج نطاق التسمية" لأن دوتاستيريد ليس حاصلاً على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج لتساقط الشعر فى الوقت الحالي .قال روسي إن الاستخدام خارج التسمية أمر شائع جدًا في الطب ويتم استخدام العديد من الأدوية خارج الأغراض الموجودة على الملصق ، ولكن عادة ما تكون هناك أدلة كافية لشرح سبب اعتقادنا بأن هذه الأدوية ستعمل، ومع ذلك فإن دوتاستيريد تيفع له آثار جانبية أكثر خطورة من العديد من العلاجات ، بما في ذلك فقدان الدافع الجنسي والقدرة على الانتصاب والحفاظ عليه.علاج الصلع الثانيكما وجدت الدراسة أن تناول 5 ملليجرام من الفيناسترايد عن طريق الفم هو الثاني من حيث الفعالية وفيناسترايد ، دواء آخر من نفس العائلة الكيميائية مثل دوتاستيريد تيفع ، يستخدم أيضًا لعلاج تضخم البروستاتا.وقد حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كعلاج لتساقط الشعر وأنتج الفيناسترايد أكبر زيادة في إجمالي عدد الشعر عند 48 أسبوعًا وإجمالي عدد الشعر هو بالضبط ما يبدو عليه، عدد جميع أنواع الشعر المختلفة على الرأس ، بما في ذلك شعر الأطفال الرقيق أو "زغب الخوخ".الدواء الثالث للصلعثالث أنجح علاج لـ الصلع النمطي الذكوري كان عبارة عن حبوب تحتوي على 5 ملليجرام من المينوكسيديل الفموي، أنتجت هذه الحبة أكبر زيادة في عدد الشعر النهائي في نهاية الشهرين ، أقوى بكثير من الجرعة الأقل.قال روسي إن الشعر الطرفي هو الشعر الأكثر نضجًا على الرأس مقارنة بشعر الأطفال الجديد الناعم ومن المرجح أن يخلق تأثير الرأس الكامل للشعرالذي يسعى الكثيرون لتحقيقه.الدواء الرابعتناول جرعة مخفضة من فيناسترايد حبة واحدة فقط ملليجرام واحد كل يوم جاء في المرتبة الرابعة في القدرة على تقليل تساقط الشعر عند الذكور ، كما وجدت الدراسة. ومع ذلك ، فقد أظهر أكبر زيادة في عدد الشعر الناضج عند 48 أسبوعًا.الدواء الخامسالمركز الخامس والأدنى: كان استخدام محلول موضعي بنسبة 5? من المينوكسيديل على فروة الرأس هو الخامس من حيث الفعالية ، يليه محلول المينوكسيديل الموضعي بنسبة 2?، ووفقًا للدراسة كان جرعة أصغر بكثير من المينوكسيديل الفموي - فقط 0.25 ملليجرام في اليوم.