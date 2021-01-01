بناء أول قارب طائر في العالم يعمل بالهيدروجين

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صورة موضوعية

أعلنت السلطات في دبي، عن بناء أن أول قارب طائر في العالم العام المقبل.

والقارب الطائر يعمل بالهيدروجين، ويمكن أن يرتفع ثلاثة أقدام فوق سطح المياه، وتبلغ سرعته 46 ميلا في الساعة.

ومن المقرر أن تكون القارب الطائر، مدعوم من قبل اثنين من خلايا وقود الهيدروجين، التي لا تنتج أي انبعاثات، لأنها تبحر بسلاسة على الأمواج "في صمت".

وخلايا وقود الهيدروجين تنتج الكهرباء عن طريق خلط الهيدروجين والأوكسجين في لوحات المعالجة، والتي يتم دمجها لتشكيل أكبر خلية وقود'.

وتقوم بتصمم القارب الشركة الناشئة "جيت زيرو إمسيون" التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، عبر اتفاقية مع شركة زينيث للخدمات البحرية الإماراتية لتصنيع القوارب .

كما ستستضيف مدينة دبي أول تجربة تشغيل القارب على الإطلاق، في نوفمبر 2023، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العام المقبل.

وتأسست شركة JET ZeroEmission من قبل الفرنسي آلان ثيبولت، وتمكنت من تأمين جزء من التمويل المطلوب من 10 ملايين يورو (8.3 مليون جنيه استرليني) كجزء من الاتفاق لإنتاج القارب الطائر، ولم تغلق الشركة بعد عملية جمع التبرعات، وهي مهتمة بالمناقشات مع المستثمرين المحتملين الجدد.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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