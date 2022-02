كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر وإزالتها مجانا بدون برامج

فيروسات الكمبيوتر فيروسات الكمبيوتر

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر؟ سؤال مهم يبحث عن إجابته العديد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر ودائما ما تصاب تلك الأجهزة على اختلاف أنواعها ببرمجيات خبيثة تدعي الفيروسات، التي عادة ما قد تصيب الجهاز من المواقع الغير آمنة أو رسائل البريد الالكتروني مجهولة المصدر، لهذا إن كنت تبحث عن كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر سنشرح لك خلال هذا المقال إجابة مبسطة عن هذا السؤال.



كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر

مع عدم وجود برنامج واقي من الفيروسات على جهاز الكمبيوتر، تنتشر مجموعة من الفيروسات الضارة والتي قد تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل للجهاز، ويظهر في عدة أشكال كبريد إلكتروني أو برامج صوت، وفيديو، وغيرها.



وتتفاوت أنواع الفيروسات من حيث ضررها، فبعضها قادر على تدمير أجهزة الحاسوب الشخصية والمكتبية، وبعضها تقوم بإرسال رسائل مزعجة باستمرار، والبعض الآخر يمكنه حذف الملفات المخزنة على الأجهزة، ومحو الأقراص الصلبة، وإصابة الجهاز بخلل في بعض وظائفه، أو سرقة المعلومات لابتزاز المستخدمين.

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوترفيروسات الكمبيوترظهر أشهر فيروسات الكمبيوتر خلال عام 1999، تمكن من الوصول إلى الملايين من الأشخاص حول العالم عبر رسالة بريد إلكتروني تحت عنوان رسالة مهمة، تصيب المرفقات الخاصة بالرسالة أجهزة الكمبيوتر ببرنامج ضار يسمي ميليسا، بمجرد تثبيته يتسبب بمجمعة من المشكلات للجهاز المصاب، إلى جانب إرسال رسائل مزعجة وسرقة المعلومات الخاصة بالضحية، والتحكم بالجهاز وحذف جميع الملفات المخزنة عليه.وتختلف قدرة فيروسات الكمبيوتر على حسب الهدف الذي تم تطويرها لأجله، فبعضها تحتوي على برامج تخريبيه قادرة على تدمير الجهاز بالكامل، والبعض الآخر يهدف لسرقة معلومات حسابات التواصل الاجتماعي ونوعا آخر قادر على سرقة الحسابات المصرفية، وبينما يعد الأبرز والأكثر انتشارا في الوقت الحالي الفيروس الخبيث المعروف باسم الفدية والذي يمكنه تشفير بيانات الجهاز المخترق وتهديد الضحية للدفع مقابل الأفراج عن البيانات.تنظيف الكمبيوتر من الفيروساتتوجد عدة طرق يمكنك باستخدامها تنظيف الكمبيوتر من الفيروسات وإزالة البرمجيات الضارة من جهازك دون الحاجة إلى للاستعانة بأدوات مكافحة الفيروسات، وذلك من خلال الآتي:- باستخدام أمر Prompt:من خلال قائمة “ابدأ start” على حاسوبك> وفي قسم "البرامج والملفات search programs and files" اكتب “cmd.”> ثم انقر على أيقونة “cmd” بواسطة زر الفأرة الأيمن لفتح نافذة أمر Prompt.وتتمثل الخطوة التالية: في فحص القرص المتأثر بالفيروسات (C أو D أو E)> ثم اكتب الأمر attrib -s -h *.* /s /d> ثم اكتب الأمر “dir”> لإظهار محتوى محرك الأقرص وابحث عن وجود ملفات غريبة بامتداد مختلف مثل (autorun.inf).- من خلال البحث عن اسمه:عبر زر “ابدأ start”> ثم ابحث عن اسم الفيروس عبر كتابة اسمه في خانة البحث عن البرامج والملفات> ثم انقر أمر بحث ففي حال لم تظهر أي النتائج فجهازك خالي من الفيروسات، وفي حال ظهرت أيقونة باللون الرمادي وتحمل اسم jdbgmgr.exe، فإن جهازك يحتوي على فيروسات، ولحذفه انقر بـ زر الفأرة الأيمن، لإزالته من جهازك.كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتربرامج مكافحة الفيروساتتساعدك برامج مكافحة الفيروسات على حماية جهازك من الفيروسات والبرامج الضارة، عبر إضافة جدار حماية ضد البرامج الضارة والذي يصدر لك تنبيها عند إصابة الجهاز بالفيروسات أو محاولة احد البرمجيات الخبيثة الوصول لجهازك، ويقوم بمكافحاتها دون تدخل منك، ومن أفضل برامج مكافحة الفيروسات لعام 2022: ESET NOD32 - Bitdefender - Norton - Kaspersky.تشغيل وضع الأمانيمكنك استخدام وضع التشغيل الآمن Safe Mode، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في حالة عدم قدرتك على تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات، فعند تشغيل وضع التشغيل الآمن فإن الجهاز سيستخدم العناصر الأساسية لنظام التشغيل فقط والتخلص من الفيروسات دون تدخل منك.إزالة فيروسات الكمبيوتر يدوياتمنحك بعض مواقع برنامج مكافحة الفيروسات عبر الإنترنت طريقة مجانية لفحص جهازك والبحث عن الفيروسات عبر إدخال اسم البرنامج الذي تشك أن جهازك مصاب به، والبحث داخل الملفات المخزنة في جهاز الكمبيوتر، بعد الانتهاء من مسح الملفات قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر للتأكد من أن من أن البرامج الضارة قد تم التخلص منها.إعادة تثبيت البرنامج/نظام التشغيلتنبهك برنامج مكافحة الفيروسات على وجود بعض البرامج الضارة في حاسوبك تلحق ضررا كبيرا بالجهاز، لذا من الأفضل إزالة هذه البرامج من نظام التشغيل وإعادة تثبيتها مرة أخرى.حماية الكمبيوتر من الفيروساتعند تثبيت برامج مكافحة الفيروسات تكون بذلك قمت بإضافة جدار حماية على الجهاز لحمايته من الإصابة بالفيروسات، كما تقدم شركة مايكروسوفت أدوات مكافحة الفيروسات مجانا مدمجة داخل نظام التشغيل ويندوز، ويمكنك تشغيل ميزة الحماية ضد البرامج الضارة بنظام ويندوز بالخطوات التالية:الخطوة الأولى: عبر مربع البحث بقائمة ابدأ start، ابحث عن "حماية ويندوز Windows Security"، أو افتح تطبيق "الإعدادات Settings"> ثم "الخصوصية والأمان Privacy & Security"> ثم "حماية ويندوز Windows Security".ثانيا: لتشغيل الحماية من برامج الفدية على جهازك، انتقل إلى خيار "الحماية من الفيروسات والمخاطر Virus and threat protection" وانقر على "إدارة الحماية من برامج الفدية Manage ransomware protection".ثالثا: عبر صفحة الخيارات الجديدة، يمكنك تشغيل ميزة تسمى "التحكم في الوصول إلى المجلد Controlled folder access"، والتي ستعمل على عدم تمكن التطبيقات غير المعتمدة من إجراء تغييرات على المستندات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو مجلدات الموسيقى.اكتشاف إصابة الكمبيوتر بالفيروساتيمكن أن تتوقف بعض برامج الجهاز عن العمل أو أنها لا تستجيب للاوامر التي يطلبها المستخدم، من بينها متصفح جوجل كروم، وهو عدم قدرة المتصفح على فتح بعض المواقع الإلكترونية، وقيام المتصفح بتوجيه المستخدم لمواقع غير التي طلب الدخول إليها، أو ظهور صفحات منبثقة في مستعرض الإنترنت، أو يكون جهاز الحاسوب بطيئا على غير المعتاد وعدم استجابته للأوامر.