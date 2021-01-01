الهاتف الحرباء.. تفاصيل مثيرة حول سلسلة ريلمي Realme 9 Pro



Realme 9 Pro Realme 9 Pro

تستعد شركة ريلمي Realme، لتوسيع سلسلة هواتفها الذكية Realme 9، والتي من المتوقع أن تعلن عنها يوم 15 فبراير المقبل، وقبل حفل الإعلان الرسمي رصدت التسريبات تفاصيل مثيرة عن تشكيلة الأجهزة المنتظرة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف السيد مادهاف شيث، نائب رئيس شركة ريلمي ورئيس مجموعة الأعمال الدولية، أن الهاتف الرائد Realme 9 Pro+، سيحتوي على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب، وهو الأول من نوعه بأجهزة الشركة.



هاتف ريلمي Realme 9 Pro+ يدعم أحدث مزايا الرعاية الصحية

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وكما شارك السيد شيث، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يوضح أن هاتف Realme 9 Pro+، سيستخدم ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة لقياس معدل ضربات القلب، إلى جانب تنبيه تحث فيه ريلمي بعدم استخدام البيانات الصادرة عن قرائات المستشعر للعلاج الطبي أو التشخيص.ويأكد مقطع الفيديو أن ريلمي زودت هاتف Realme 9 Pro + الذي يتميز بقارئ بصمات الأصابع في الشاشة، بلوحات من نوع AMOLED، كما أظهر المقطع الذي شاركه السيد شيث وجود ثقب في الزاوية العلوية اليسرى لكاميرا الصور الشخصية.وأكدت شركة ريلمي أن هاتف Realme 9 Pro +، سيعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، كما أعلنت الشركة أن سلسلة Realme 9 Pro القادمة، ستتميز بلون 'Chameleon" المبتكر.ووفقا لإعلان ريلمي التشويقي الأخير، سيحصل كل من طرازي Realme 9 Pro و Pro + على خيار يشبه الحرباء أو Chameleon، بخلفية تضم خطوطا بألوان وزخارف مختلفة تغير ألوانها حسب ظروف الإضاءة المحيطة بالجهاز، تطلق عليها الشركة اسم Light Shift Design.وبمجرد الإعلان عنها، ستصبح سلسلة ريلمي المرتقبة Realme 9 Pro، أول أجهزة في أوروبا تتمتع بهذه الميزة، والتي ستحصل على لون يسمى بـ Sunrise Blue وسيكون متاحا لكلا الجهازين، والتي ستحول خلفية الجهاز من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر في حوالي خمس ثوان بعد تعرضها لأشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية.