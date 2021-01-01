فيفو تطلق أحد أبرز هواتف أندرويد للعام الحالي

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتف ذكي جديد يلقى إقبالا كبيرا من المستخدمين في الأسواق العالمية حاليا، حيث يمتاز Vivo T1 بإمكانيات منافسة وقدرات تصويرية قوية.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتمتع هاتف فيفو الجديد Vivo T1، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080× 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا، وتعمل مع تقنية HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.
سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo T1
وزودت فيفو هاتفها الجديد Vivo T1، بمجموعة أربع كاميرات، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل والتي تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، بينما الإعدادات الخلفية الثلاثية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو.
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