فيفو تطلق أحد أبرز هواتف أندرويد للعام الحالي

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صورة الخبر: vivo T1هاتف فيفو Vivo T1
vivo T1هاتف فيفو Vivo T1

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتف ذكي جديد يلقى إقبالا كبيرا من المستخدمين في الأسواق العالمية حاليا، حيث يمتاز Vivo T1 بإمكانيات منافسة وقدرات تصويرية قوية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتمتع هاتف فيفو الجديد Vivo T1، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080× 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتزا، وتعمل مع تقنية HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.

سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo T1
وزودت فيفو هاتفها الجديد Vivo T1، بمجموعة أربع كاميرات، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل والتي تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، بينما الإعدادات الخلفية الثلاثية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو.

ويتم تشغيل هاتف Vivo T1، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والمطور بدقة تصنيع 6 نانو متر، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويمتاز هاتف فيفو Vivo T1، بهيكل بتصميم أنيق مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ويعمل بواجهة المستخدم OriginOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo T1، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB - C في غصون 37 دقيقة، ويتوفر الهاتف مقابل سعر 300 يورو (أي ما يعادل 5 آلاف و300 جنيه مصري)، في اللونين الأسود والأزرق الفاتح.

المصدر: صدى البلد

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