ناسا: مهمة المحطة الفضائية الدولية قد تنتهي في يناير 2031

وفقا للبيانات الواردة في تقرير ناسا، يخطط لإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها وإغراقها في المحيط الهادئ في يناير 2031 .
ويذكر أن بيل نيلسون، رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سبق أن أعلن عن رغبة الادارة الأمريكية الحالية بتمديد تشغيل المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030 .
ويقول مصدر في ناسا، "من المفترض وفقا لآخر تقييم للميزانية بشأن تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية، سيتم إخراج المحطة من مدارها في يناير عام 2031".
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