رئيس الجامعة اليابانية: أولوية لتوطين التقنيات الحديثة والمختبرات المتخصصة لدعم البحث العلمي

أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حرص الجامعة على توطين التقنيات الحديثة والمختبرات المتخصصة لدعم البحث العلمى و استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقال إنه تم تأسيس مختبرات فريدة فى معداتها البحثية بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة، وإنشاء مركز تميز علمى بشراكة صناعية وتمويل هيئات وطنية ودولية أهمها هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) -أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا -صندوق العلوم والتكنولوجيا.
بدوره قال الدكتور أحمد عبد المنعم عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، ان المعهد يضم 7 مختبرات مجهزة بأحدث أجهزة تكنولوجية فى العالم، وتتضمن مختبر الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الفضائية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى حيث يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فى مراقبة البيئة الفضائية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية، و مختبر فيزياء تطبيقات الإلكترونيات الكمية للتحكم في ملوثات الهواء بغرض إجراء أبحاث تطبيقية عن استحداث مواد جديدة ذات كفاءة عالية في التخلص من أكاسيد النيتروجين و ملوثات الهواء، ومركز التميز العلمى للجرافين وتطبيقاته فى مجالات الطاقة والالكترونيات حيث يعتبر المركز الاول من نوعه فى افريقيا والشرق الاوسط لتصنيع الأجهزة الالكترونية المرنة والقابلة للارتداء باستخدام الطابعات ثنائية وثلاثية الأبعاد المعتمدة على استخدام أحبار الجرافين.
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