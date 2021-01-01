رئيس الجامعة اليابانية: أولوية لتوطين التقنيات الحديثة والمختبرات المتخصصة لدعم البحث العلمي



الجامعة اليابانية الجامعة اليابانية

أكد الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حرص الجامعة على توطين التقنيات الحديثة والمختبرات المتخصصة لدعم البحث العلمى و استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.



وقال إنه تم تأسيس مختبرات فريدة فى معداتها البحثية بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة، وإنشاء مركز تميز علمى بشراكة صناعية وتمويل هيئات وطنية ودولية أهمها هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) -أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا -صندوق العلوم والتكنولوجيا.



بدوره قال الدكتور أحمد عبد المنعم عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية، ان المعهد يضم 7 مختبرات مجهزة بأحدث أجهزة تكنولوجية فى العالم، وتتضمن مختبر الذكاء الاصطناعي للتطبيقات الفضائية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى حيث يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي فى مراقبة البيئة الفضائية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية، و مختبر فيزياء تطبيقات الإلكترونيات الكمية للتحكم في ملوثات الهواء بغرض إجراء أبحاث تطبيقية عن استحداث مواد جديدة ذات كفاءة عالية في التخلص من أكاسيد النيتروجين و ملوثات الهواء، ومركز التميز العلمى للجرافين وتطبيقاته فى مجالات الطاقة والالكترونيات حيث يعتبر المركز الاول من نوعه فى افريقيا والشرق الاوسط لتصنيع الأجهزة الالكترونية المرنة والقابلة للارتداء باستخدام الطابعات ثنائية وثلاثية الأبعاد المعتمدة على استخدام أحبار الجرافين.

قد يعجبك أيضا...

وأشار الى وجود مختبر الحفزات الصناعية، حيث انشئ هذا المختبر (الأول من نوعه فى الاسكندرية ومنطقة شمال الدلتا)، بهدف سد فجوة الاحتياجات الملحة لتوصيف وتحضير وتقييم أداء المحفزات المستخدمة صناعيا فى صناعة البتروكيماويات والتى تتجاوز قيمة استيرادها سنويا 5 مليار جنية،والمختبر ايضا يهتم بإنتاج الهيدروجين الاخضر صناعيا واعادة تدوير غاز ثانى اكسيد الكربون الملوث للبيئة المواد صناعية ذات قيمة مضافة، ومختبر الرياضيات التطبيقية و الحوسبة فائقة الأداء: لخدمات المحاكاة والتحليل، ومختبر أبحاث علوم النانو فى مجالات الطاقة ومعالجة المياه وإنتاج مواد جديدة لاجهزة الذاكرة الرقمية، ومختبر أبحاث البيولوجيا الجزيئية.