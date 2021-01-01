غوغل تحظر تطبيقا خطيرا في أندرويد .. فإذا كنت حمّلته، احذفه الآن!

حُث مستخدمو "أندرويد" على التحقق من هواتفهم بعد اكتشاف تطبيق خطير يمكن أن يسرق التفاصيل المصرفية الشخصية.
وأصدر التحذير العاجل من قبل فريق الأمان في Pradeo، الذي وجد تطبيقا مشهورا يسمى "2FA Authenticator" قادرا على تثبيت برامج ضارة على أجهزة "أندرويد" بعد تنزيله. وما يجعل هذا التهديد أسوأ هو أن هذه الأنواع من التطبيقات يُعلن عنها بالفعل على أنها تساعد في الحفاظ على أمان الأجهزة عن طريق إضافة طبقات إضافية من الأمان.
ويقوم 2FA Authenticator بالعكس تماما مع إصابة الأجهزة بخلل يسمى Vultur هدفه الوحيد هو استهداف الخدمات المالية وسرقة الأموال من الحسابات المصرفية.
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