تسريب مواصفات الهاتف OnePlus Nord CE 2 Lite



OnePlus Nord CE 2 Lite OnePlus Nord CE 2 Lite

يبدو أن، شركة ون بلس، ستعلن عن هاتفين، من سلسلة، Nord CE، وبغض النظر عن، الهاتف Nord CE 2، فقد ظهر اليوم، تسريب جديد، يشير إلى أن، OnePlus Nord CE 2 Lite، سيكون ثاني، هواتف السلسلة، وسيكون نسخة خفيفة، مع مواصفات أقل، وسعر أرخص من، الهاتف العادي، حيث سيضم، معالجا أضعف، وإصدارات تخزين أقل، وشحنا سريعا أقل، بالإضافة إلى، مواصفات أخرى جيدة، تم الكشف عنها، في التسريب، وسأعرضها عليكم الآن.



سيحتوي هذا الهاتف، على شاشة أكبر، من باقي هواتف، OnePlus Nord، الأخرى، حجمها 6.59 بوصة، وجودتها FHD+، وسيحتوي أيضا على، كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بجانب مستشعر ماكرو، ومستشعر عمق، وكلاهما يأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.



معالج تشغيل الهاتف، OnePlus Nord CE 2 Lite، يأتي من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 619، بالإضافة إلى أن، الذاكرة الداخلية، تأتي بسعة 128، أو 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة 6، أو 8 جيجا رام، مع العلم بأن، هذا الهاتف، سيعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم OxygenOS 11.

قد يعجبك أيضا...

بطارية هذا الهاتف، ستكون أكبر، من بطارية، الهاتف Nord CE 2 العادي، وذلك وفقا للتسريبات، حيث إن، OnePlus Nord CE 2 Lite، سيضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، بدلا من، 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، بدلا من، 65 واط.