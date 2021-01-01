أوبو تكشف عن الهواتف التي ستحصل على ColorOS 12 خلال شهر فبراير



ColorOS 12 ColorOS 12

بعد أن، قامت شركة أوبو، بإطلاق التحديث التجريبي، من واجهة المستخدم، ColorOS 12، لعدة هواتف رائدة، خلال شهر يناير الماضي، قامت الآن، بالكشف عن، قائمة الهواتف، التي ستحصل على، الإصدار التجريبي، من واجهتها الجديدة، التي تستند على، نظام Android 12، خلال شهر فبراير الجاري.



الإصدار التجريبي، من واجهة، ColorOS 12، سيقدم العديد من، المميزات الجديدة، لتحسين استقرار الأداء، ووظائف الهاتف، ولكنه يظل، إصدارا تجريبيا، وقد يتضمن أخطاء، ومشاكل تعيق، تجربة المستخدم، لذلك إذا كنت، تمتلك أحد الهواتف، المدرجة في القائمة، فينصح بعدم، تثبيت التحديث، على جهازك، إذا كان، هو الجهاز الرئيسي، حتى لا تتعرض، لأي مشاكل، من أي نوع.



واجهة المستخدم الجديدة، التي تستند على، نظام Android 12، ستصل في البداية، إلى هواتف، OPPO Reno5 F، وOPPO Reno4 F، وOPPO F19 Pro، وF17 Pro، وذلك بدءا من، يوم 22 فبراير، وستصل أيضا، إلى هواتف، Oppo Reno5 K 5G، وK9 5G، وA93 5G، يوم 23 فبراير، وفي نهاية الشهر، ستصل إلى الهاتفين، OPPO Reno4، وReno4 Pro.

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واجهة ColorOS 12، تعتبر هي الرسمية، لهواتف OPPO، وOnePlus، وعلى الرغم من، أن أوبو، لم تطلق الإصدار المستقر، إلا أن، شركة ون بلس، قامت بإطلاق، الإصدار المستقر الثاني، من واجهة المستخدم الجديدة، وهو ColorOS 12.1، الذي وصل بالفعل، للهاتف OnePlus 10 Pro، والذي يجلب معه، مميزات إضافية، بما في ذلك، ميزة وظيفة HyperBoost، التي ستعمل على، تحسين أداء الجهاز، أثناء تشغيل الألعاب، والتي تعد بمزيد، من الانسيابية، لإراحة المستخدمين.