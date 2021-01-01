أحدث قائمة سعرية لفولكس فاجن تيجوان 2022 بالسوق المحلي



فولكس فاجن تيجوان فولكس فاجن تيجوان

تعتبر تيجوان 2022 واحدة من أبرز السيارات بفئة SUV في السوق المصري، واليوم نقدم أحدث قائمة سعرية رسمية لهذا الموديل المتاح كالتالي:



- فئة Elegance بسعر 595 ألف جنيه.



- فئة R-Line بسعر 675 ألف جنيه.

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جدير بالذكر أن موديل 2022 من السيارة مزود بعدة تغيرات في الشكل والتصميم الخارجي منها تصميم المصد الأمامي، وأيضا تصميم وشكل المصابيح الأمامية، وذلك إلى جانب بعض التعديلات البسيطة الأخرى التي قد لا تبدو واضحة من النظرة الأولى للسيارة.وتحمل كلا الفئتين من هذا الموديل نفس المحرك المكون من 4 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 152 حصان وعزم 250 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).