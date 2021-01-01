سيارة BMW X5 M موديل 2023 تتألق بمجموعة من التحديثات القوية.. صور



سيارة BMW X5 M سيارة BMW X5 M

تعمل شركة BMW الالمانية على عملية تجميل لعائلة X5 لكنها لن تدخل حيز الإنتاج حتى أبريل من العام المقبل، وهذا يعني أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للشركة البافارية لوضع اللمسات الأخيرة على التحسينات التي تطبقها على سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها، ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن طراز X5 M الذي يتصدر النطاق لا يزال يختبر بقدر كبير من التمويه.



تمكن المصورين من التقاط عده لقطات تجسسيه نشرها موقع Motor1 العالمي المتخصص في اخبار السيارات لنموذج أولي اختباري من طراز X5 الرياضي على الطرق العامة في ألمانيا، وكما نرى من خلال الصور المرفقة، كانت السيارة الاختبارية مموهة تغطي كلاً من الواجهة الأمامية والنهاية الخلفية، بينما بقيت بقية السيارة غير مخفية بدون أي تعديلات على الجسم، ومع ذلك يوجد في المقدمة زوج من المصابيح الأمامية الجديدة والأكثر حدة، والشبكات التي تم تعديلها قليلاً على الأرجح، ومصد أعيد تصميمه.



إنها قصة مماثلة في الخلف حيث نرى رقاقة رقيقة مموهة تغطي اللفافة بأكملها، ومن المحتمل أن تحتفظ المصابيح الخلفية بشكلها الأساسي ولكن سيتم تحديثها لتضمين رسومات داخلية جديدة وأكثر وضوحاً مع تأثير بصري ثلاثي الأبعاد، ومن المحتمل جدًا إجراء تعديلات على المصد والناشر، حيث يبدو أن جناح السقف لم يتغير في هذا النموذج الأولي.

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لم تتح الفرصة للتصوير داخل المقصورة حيث تقول المعلومات الصادرة من الشركة أن عائلة X5ستتلقى أحدث نظام معلومات ترفيهي iDrive 8 من BMW، وسوف تستوعب لوحة القيادة إعدادًا مزدوج الشاشة مع شاشة أكبر لمجموعة العدادات، مماثلة لمجموعة 8 Series ومن المحتمل أن تكمل خيارات التخصيص ومجموعات الألوان الجديدة ترقيات الأجهزة والبرامج.إحدى المناطق التي من المحتمل ألا يتلقى فيها X5 M أي تغييرات هي حجرة المحرك، سوف يستمر محرك V8مزدوج التوربو بسعة 4.4 لتر تحت غطاء المحرك دون تغيير مع ذروة إنتاج تصل إلى 617 حصانًا، وقد يكون هذا هو الإصدار الأخير غير الهجين لطراز X5 M حيث يبدو أن المستقبل يحمل محرك V8كهربائيًا لسيارة الدفع الرباعي عالية الأداء، وفقًا لمفهوم XM الجديد.