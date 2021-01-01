بعد قرار وقف الإنتاج.. مرسيدس تعيد فتح باب الحجز على هذه الطرازات

قررت شركة مرسيدس بنز الألمانية أن تعيد إنتاج بعض الطرازات بمحرك الـ V8 بعد أن استُبعدت من تشكيلة موديلات سنة 2022 بسبب مشاكل إنتاجية.
وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في أخبار السيارات، أعلن المتحدث باسم “مرسيدس بنز” أعادت فتح باب الحجوزات والطلبات على إصدارات معينة تعمل بمحركات الـ 8 سلندر لأنها ستكون متوفرة بموديل 2022، أبرزها مرسيدس G ومرسيدس GLE ومرسيدس GLS وهي كلها تتشارك في نفس مجموعة نقل الحركة، وتعمل جميعها بمحرك V-8 مزدوج التربو سعة 4.0 لتر.
بالإضافة إلى كل الطرز السابق ذكرها، توفر أيضا مرسيدس طرز G550 وGLE580 وGLS580، كما ستكون مرسيدس AMG 63 من الفئة G والفئة GLE متوفرة، بالإضافة إلى مرسيدس مايباخ GLS600، لكن اللافت للنظر أنه تم استثناء طراز مرسيدس AMG GLS63 الذي لا يزال مفقودًا من المحفظة التجارية، سيظل الطرازان مرسيدس AMG E63 ومرسيدس AMG GT63 ذات الأربعة أبواب غير متاحين خلال الفترة القادمة، فيما أعلنت مرسيدس أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل بشأن توفر هذه الطرازات في القريب العاجل، تستخدم سيارة السيدان من الفئة S ومرسيدس AMG SL-class ذات السقف المكشوف نفس محرك V-8 ولكن لا يبدو أنها تتأثر بنفس مشكلات الإنتاج.
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