تتفوق على رام TRX.. ريفيان R1T الكهربائية تفوز بلقب "أسرع شاحنة بيك أب".. صور

حصلت شاحنة البيك أب “ريفيان R1T” على لقب "أسرع شاحنة" في الاختبارات العملية التي تجريها مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في المركبات لتقييم السيارات والشاحنات بطريقة عملية، وبذلك تفوقت شركة ريفيان الوليدة ومقرها إيرفاين بكاليفورنيا، على شركات عملاقة ولها باع طويل في صناعة السيارات مثل "فورد" و "جنرال موتورز" و"تسلا".
ليس ذلك فحسب، بل ريفيان R1T أثبتت أنها أسرع من "رام 1500 TRX" التي تأتي بقوة 702 حصانًا ، مما يجعل من ريفيان أسرع شاحنة بيك أب اختبرتها المجلة على الإطلاق بالرغم من أنها كهربائية بينما الشاحنات الأخرى تعمل بمحركات احتراق وهي المعروفة بأنها أسرع وأكثر كفاءة من البطاريات الكهربائية، لتأتي ريفيان وتثبت العكس تماما.
اختبرت كار آند درايفر ريفيان R1T ، من فئة Launch Edition وهي النموذج الوحيد الذي أصدرته العلامة التجارية حتى الآن وهي على عكس شاحنة "رام TRX" حاملة لقب "أسرع بيك بيك" سابقا، والتي تستخدم محرك Hellcat فائق الشحن بقوة 702 حصانًا سعة 6.2 لترًا ، تأتي ريفيان الكهربائية ببطارية ليثيوم أيون بقوة 128.9 كيلو وات في الساعة وأربعة محركات كهربائية، واحد يعمل على كل محور، والنتيجة النهائية هي قوة هائلة تبلغ 835 حصانًا و 908 رطل قدم من عزم الدوران يجعلها قادرة على هزيمة المنافسين بالضربة القاضية فيما يتعلق بالتسارع.
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