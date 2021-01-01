تتفوق على رام TRX.. ريفيان R1T الكهربائية تفوز بلقب "أسرع شاحنة بيك أب".. صور



ريفيان R1T ريفيان R1T

حصلت شاحنة البيك أب “ريفيان R1T” على لقب "أسرع شاحنة" في الاختبارات العملية التي تجريها مجلة "كار آند درايفر" المتخصصة في المركبات لتقييم السيارات والشاحنات بطريقة عملية، وبذلك تفوقت شركة ريفيان الوليدة ومقرها إيرفاين بكاليفورنيا، على شركات عملاقة ولها باع طويل في صناعة السيارات مثل "فورد" و "جنرال موتورز" و"تسلا".



ليس ذلك فحسب، بل ريفيان R1T أثبتت أنها أسرع من "رام 1500 TRX" التي تأتي بقوة 702 حصانًا ، مما يجعل من ريفيان أسرع شاحنة بيك أب اختبرتها المجلة على الإطلاق بالرغم من أنها كهربائية بينما الشاحنات الأخرى تعمل بمحركات احتراق وهي المعروفة بأنها أسرع وأكثر كفاءة من البطاريات الكهربائية، لتأتي ريفيان وتثبت العكس تماما.



اختبرت كار آند درايفر ريفيان R1T ، من فئة Launch Edition وهي النموذج الوحيد الذي أصدرته العلامة التجارية حتى الآن وهي على عكس شاحنة "رام TRX" حاملة لقب "أسرع بيك بيك" سابقا، والتي تستخدم محرك Hellcat فائق الشحن بقوة 702 حصانًا سعة 6.2 لترًا ، تأتي ريفيان الكهربائية ببطارية ليثيوم أيون بقوة 128.9 كيلو وات في الساعة وأربعة محركات كهربائية، واحد يعمل على كل محور، والنتيجة النهائية هي قوة هائلة تبلغ 835 حصانًا و 908 رطل قدم من عزم الدوران يجعلها قادرة على هزيمة المنافسين بالضربة القاضية فيما يتعلق بالتسارع.

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تنوي "ريفيان" أن تطرح شاحنتها الجديدة بحزمة بطاريات أكبر ، حوالي 172.0 كيلو واط في الساعة بحلول عام 2023 ، لتلحق بها إصدار آخر ببطارية أصغر.الشاحنة الكهربائية ريفيان R1T التي يبلغ وزنها 7173 رطلاً أثقل بمقدار 307 أرطال من رام TRX ومع ذلك استطاعت تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق فوز غير متوقع على منافستها الشرسة رام لتبلغ أرقام قياسية وتحتل الصدارة إذ أنها أسرع من رام TRX بمقدار 0.4 ثانية ، وتتسارع من نقطة السكون إلى 60 ميلاً في الساعة في غضون 3.3 ثانية فقط.ركبت شاحنة ريفيان R1T Launch Edition على مجموعة من إطارات 275 / 65R-20 Pirelli Scorpion لجميع التضاريس. وقطعت ربع ميل في 11.9 ثانية بسرعة 110 ميل في الساعة ، لتكون أسرع من ارم بمقدار 0.4 ثانية وأسرع بمقدار 0.1 ثانية بالمقارنة مع دودج دورانجو SRT Hellcat بقوة 710 حصان. بلغت سرعتها القصوى 111 ميلاً في الساعة عند ربع ميل.بدأت العلامة التجارية الأمريكية "ريفيان" في عمليات التسليم الأولية لـشاحنات R1T سبتمبر الماضي وستبدأ عمليات تسليم سيارات ريفيان R1S التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات في وقت لاحق من هذا العام، ويبدأ سعر السيارة الرياضية الجديدة من 74،075 دولارًا.