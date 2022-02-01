أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 3 فبراير 2022

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.
أسعار الأسماك بأنواعها في سوق العبور
سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيهاً، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيهاً، وسمك البلطي الأسواني من 17 إلى 37 جنيهًا بحسب الحجم.
وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، وفقا للحجم وسجل سعر كيلو سمك البوري 2 سعر 38 جنيهاً، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيهاً.
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