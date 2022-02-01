لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأس مال العبور للاستثمار العقاري إلى 200 مليون جنيه

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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على قيد زيادة راس المال المرخص به لشركة العبور للاستثمار العقاري من 80 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بجداول البورصة المصرية “أسهم “.



أوضحت البورصة، خلال بيان لها، أنها وافقت على قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة العبور للاستثمار العقاري من 29,380,845 جنيه إلى 88,142,535 جنيه بزيادة قدرها 58,761,690 جنيه موزعة على 11,752,338 سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و الزيادة تمثل ( الإصدار السابع )، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.



الجدير بالذكر أنه تم قيد حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري -2 = 11,752,338 حق منفصلا عن السهم الأصلي للشركة، مع إتاحته للتداول بالبورصة خلال الفترة تداوله خلال من يوم الأثنين الموافق 01/11/2021 (تاريخ فتح باب الاكتتاب) حتى يوم الخميس الموافق 25/11/2021 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

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كما أنها وافقت على تعديل ( إطالة ) مدة الشركة بتعديل المادة رقم “5” من النظام الأساسي للشركة لتصبح مدة الشركة بعد التعديل ” خمس و عشرون سنة تبدأ من 10/12/2019 وهو تاريخ انتهاء مدتها السابقة و حتى 09/12/2044، طبقا للتأشير بالسجل التجاري.أضافت أنها أيضا وافقت على قيد تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة ، ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي :- يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني في العنوان التالى : 79 شارع حافظ رمضان – قطعة 3 بلوك 100 – المنطقة السادسة – مدينة نصر ، موقع ممارسة باقي الأنشطة : جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و مراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و مراعاة أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 ، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء و لمجلس إدارة الشركة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية او خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاخامسا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأثنين الموافق 07/02/2022 كما يلي :-( ص 1 : ص 7) 17,628,507 سهم × 5 جنيه مصري للسهم الواحد.مع حذف حق الاكتتاب لشركة / العبور للاستثمار العقاري -2 في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية .مع التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما بشأن المهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد تعديل رأس المال المرخص به و تعديل مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني وإطالة مدتها .