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تستعرض بوابة «أموال الغد» أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-2-2022، وعلى مدار جلسة اليوم واصلت المؤشرات فى الصعود ليرتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11691 نقطة.



وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2164 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوي 3198 نقطة.



مرسيليا تتعاقد لتطوير أراضي بالساحل الشمالي بتكلفة استثمارية 6.5 مليار جنيه

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أعلنت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، توقيعها عقد شراكة لتطوير مساحة 205 فدان بالساحل الشمالي.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أن بنود عقد الشراكة يتضمن قيامها بدور المطور العقاري لكامل أرض المشروع التي تصل إلى 861 ألف متر مربع بمعامل مسطحات بنائية للأدوار 60% بما يتيح مساحات بيعية تصل إلى 516 ألف متر مسطح لكامل عناصر المشروع.وتوقعت “مرسيليا” أن يحقق المشروع مبيعات لا تقل عن 13 مليار جنيه، مضيفة أن حصتها لا تقل عن 65% وأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 6.5 مليار جنيه تابعت أن الفترة الزمنية لتطوير المشروع من المستهدف أن تصل إلى 4 سنوات.هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتمانيوافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته الأخيرة المنعقدة عبر آلية الزووم على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating)، وبما يسمح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصرى… تفاصيلارتفاع أرباح قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 20% خلال 3 أشهركشفت القوائم المالية المجمعة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ارتفاع أرباحها بنسبة 20%.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، تحقيق أرباحاً بقيمة 285.5 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 237.93 مليون جنيه من فترة المقارنة للعام الماضي.وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 15%، بتسجيل أرباح بقيمة 531 ألف جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتي نهاية نوفمبر 2021، مقابل أرباح بقيمة 460 مليون جنيه من نفس فترة المقارنة لعام 2020.فاروتك لأنظمة التحكم تتعاقد مع سوليد كابيتال كراعي لشركات بورصة النيلأعلنت شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، التعاقد مع سوليد كابيتال للاستشارات المالية وفقاً لقواعد القيد ببورصة النيل، وكذلك قرار رقم 515 لسنة 2021، بشان ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين الصادر من رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 23 يونيو الماضي.ووفقًا لبيان الشركة للبورصة اليوم، وافق مجلس الإدارة على قبول العرض المالي والفني المقدم من شركة سوليد وتكليفها بمهام الرعاية.«?اليو» و«بيتابس مصر» تبرمان اتفاقية شراكة مع شركة «مزادات»أعلنت شركة «?اليو»، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع «بيتابس مصر»،و«مزادات»، منصة المزادات والتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت اعتمادًا على البيع والشراء والمزايدات اللحظية (X2C)…. تفاصيللجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأس مال العبور للاستثمار العقاري إلى 200 مليون جنيهقررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم، الموافقة على قيد زيادة راس المال المرخص به لشركة العبور للاستثمار العقاري من 80 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بجداول البورصة المصرية “أسهم “.أوضحت البورصة، خلال بيان لها، أنها وافقت على قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة العبور للاستثمار العقاري من 29,380,845 جنيه إلى 88,142,535 جنيه بزيادة قدرها 58,761,690 جنيه موزعة على 11,752,338 سهم بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و الزيادة تمثل ( الإصدار السابع )، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.