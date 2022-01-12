دجاجة متهمة بالتجسس على البنتاجون.. اعرف حكايتها

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دجاجة متهمة باقتحام البنتاجون

أعلنت جمعية للرفق بالحيوان أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاجون، وهو أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم، وقالت الجمعية عبر حساباتها على مواقع التواصل وفق لموقع cnn إنها استدعت موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها.

وتساءلت صحيفة "Military Times" المتخصصة في الشئون العسكرية، ساخرة: "هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ .. حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة على هذه الأسئلة”.

ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبر، وهي أمريكية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينات القرن العشرين.

وفي سياق اخر بدأت السلطات البيطرية فى بلغاريا، إعدام أكثر من 39 ألف دجاجة فى قرية كريفو بول الجنوبية بعد تأكيد تفشى إنفلونزا الطيور فى مزرعتين هناك.

وفقا لموقع "سبوتنيك" قال محافظ منطقة هاسكوفو، مينكو أنجيلوف، أن "المزرعتين أصيبتا بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى من نوع إيه، ويعد هذا ثانى تفشى فى تلك القرية منذ أبريل عندما تم إعدام أكثر من 40 ألف دجاجة".



المصدر: اليوم السابع

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