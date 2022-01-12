دجاجة متهمة بالتجسس على البنتاجون.. اعرف حكايتها

أعلنت جمعية للرفق بالحيوان أنها تدخلت لسحب دجاجة كانت تحوم حول المنطقة الأمنية في البنتاجون، وهو أحد أكثر المباني الخاضعة لتدابير أمنية مشددة في العالم، وقالت الجمعية عبر حساباتها على مواقع التواصل وفق لموقع cnn إنها استدعت موظفين لديها للاهتمام بالدجاجة وإعادتها.
وتساءلت صحيفة "Military Times" المتخصصة في الشئون العسكرية، ساخرة: "هل تاهت الدجاجة ببساطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ أم هي جاسوسة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ .. حتى اللحظة لم تفتح منقارها" للإجابة على هذه الأسئلة”.
ودعا مستخدمون للإنترنت إلى تسمية الدجاجة باسم إيثل روزنبر، وهي أمريكية شهيرة أوقفت وأُعدمت بتهمة التجسس لحساب الاتحاد السوفياتي في خمسينات القرن العشرين.
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