ارتفاع أسعار الذهب اليوم..



أرشيفية أرشيفية

شهدت أسعار المعدن الأصفر، بمستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 من فبراير الجاري، ارتفاعا بمقدار جنيها واحدا للجرام، وذلك بالنسبة لسعر جرام الذهب دون سعر المصنعية، بمحال الصاغة.



وسجلت أسعار الذهب في مصر، عيار 21 نحو 794 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 681 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 907 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6,352 جنيهًا ، وبلغ عيار 14 نحو 529 جنيها ، وسجل سعر الأونصة سعر 28،221 جنيها.



وعالميًا شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا في قيمتها بنسبة 1.05% خلال الأسبوع الأخير لعام 2021 على خلفية ضعف الدولار، وتجدُر الإشارة إلى أنه على أساس سنوي، سجلت السبيكة الصفراء تراجعًا بنسبة -3.64% في 2021، أول خسارة سنوية لها منذ 2018.

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يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت العملات تحركات محدودة نتيجة لضعف نشاط التداول قبل نهاية العام.وأوضحت وكالة بلومبرج المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع بشكل طفيف بنسبة (-0.36%) على خلفية تحسن معنويات المخاطرة على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة جراء فيروس كورونا.