أسهل طريقة للتغلب على مشكلة برودة القدمين أثناء النوم

أوضح الجراح الروسي أرمين أفاكيان، أخصائي جراحة الأوردة، لماذا لا ينصح بعض الناس بارتداء الجوارب الدافئة في الليل، ويقترح طريقة أخرى لتدفئة القدمين قبل النوم.
يشير الأخصائي في حديث لراديو «سبوتنك»، إلى أن النوم بجوارب دافئة في الشتاء مريح وممتع، ولكن لأسباب طبية يمنع بعض الناس من ذلك.
يقول: «هناك أشخاص يعانون دائما من برودة القدمين، هذه الحالة تلاحظت لدى البالغين الذين يعانون من تصلب شرايين الأطراف السفلى، ما يمنع تدفق الدم بكمية كافية إلى القدمين. لذلك يمنع هؤلاء منعا باتا من ارتداء الجوارب أثناء النوم، بسبب اضطراب تدفق الدم، مايؤدي إلى انخفاض الخصائص الوقائية لجلد الساقين، ونتيجة لذلك، قد يصابون بعدوى فطرية لا تشفى لفترة طويلة، أي على هؤلاء الأشخاص الامتناع عن النوم بالجوارب من أجل صحتهم الشخصية».
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