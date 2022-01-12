تحذير عاجل من الأرصاد لسكان المحافظات الساحلية



أمطار في الإسكندرية - أرشيفية أمطار في الإسكندرية - أرشيفية

قالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، إن البلاد سوف تشهد خلال الساعات المقبلة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار من المتوقع بعد ساعات قليلة.



أكدت خبيرة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة، وغزيرة على السواحل الشمالية، مثل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، وستمتد إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



أضافت، أنه من المتوقع كذلك نشاط للرياح على المناطق الغربية للبلاد، ومن الممكن أن تكون مثيرة للأتربة مثل السلوم ومطروح، مؤكدة أنه يجب على المواطنين توخى الحذر خلال سقوط الأمطار واشتداد الرياح.

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أوضحت مدير مركز الاستشعار أن السبب الرئيسي في التقلبات الجوية، هو وجود منخفض جوى يؤثر على البحر المتوسط، لافتة إلى أنه سيبدأ بنشاط بالرياح على معظم أنحاء الجمهورية، من الممكن أن تصحب معها بعض الأتربة.