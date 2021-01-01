أحلى من المطاعم.. طريقة عمل دجاج بروستد في المنزل



طريقة عمل دجاج بروستد طريقة عمل دجاج بروستد

دجاج بروستد من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها و اللذيذ وبالأخص الأطفال مما يدفع الكثير من الأسر إلي شرائها من المطاعم.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بروستد بأسهل الخطوات.



مقادير دجاج بروستد



2 دجاجة كل واحدة 8 قطع مسلوقة نصف سلقة

قد يعجبك أيضا...

نصف كوب بهارات بروستدملحفلفل أسودبقسماطدقيقلبنبيضثوم بودرةزيت-الصوص2 ملعقة كبيرة طحينة1 ملعقة كبيرة مايونيز1 كوب زباديثوم مفرومملحفلفل أسود1 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 ملعقة صغيرة بهارات بروستد- للتقديمبطاطس محمرةطريقة تحضير دجاج بروستد-تتبل الدجاجة ببهارات البروستد ثم تعفر في دقيق ثم تضاف للماء ثم تعفر مرة أخرى في الدقيق ثم تقلى في زيت غزير- أو بطريقه أخرى ثم تغلف في بيض ولبن ثم تغلف بالقسماط-ثم تقلى في زيت غزير حتى تأخذ لون ذهبيللصوص- يخلط مايونيز وزبادي وطحينة وثوم وملح وفلفل وعصير ليمون وبهارات بورستد- ثم تقدم مع الصوص وبطاطس محمرة