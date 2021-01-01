ما هي موضة مكياج الشتاء لعام 2022

مع اقتراب اجازة نصف العام الدراسي تكثر المناسبات، لذا تبحث الفتيات والسيدات عن كل ما هو مميز سواء في اختيار ملابسها او اختيار المكياج حتى تظهر بإطلالة مميزة وأنيقة.
تقول خبيرة التجميل هبة مجدي أن المكياج النود هو موضة هذا الشتاء، ولوضعه نظفي بشرتك جيداً بالمنظف المناسب لها، ثم ضعي قطرات قليلة من التونر على قطنة نظيفة، ومرريها على بشرتك ليتم إغلاق المسام بشكل كامل.
وأضافت هبة مجدي ضعي البرايمر المناسب لبشرتك، ووزعيه جيدا على الوجه والرقبة، لضمان بقاء المكياج لوقت أطول، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الصيف.
وأوضحت طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، على أن تكون درجته أغمق قليلاً من لون البشرة، لإطلالة طبيعية، ثم ضعي الكونسيلر على الهالات السوداء حول منطقة العين، وعلى البقع الداكنة في الوجه إن وجدت.
وأضافت ضعي ظلال العيون بدرجات الروز أو البيج الفاتح على منطقة الجفن المتحرك وطية الجفن، ثم ادمجيه مع ظلال العيون بدرجات الوردي أو الخوخي أو الدرجة التي تُفضلينها من درجات ألوان النيود.
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