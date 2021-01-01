البطاطا والفلفل المشوي
فوائد عديدة لتناول البطاطا لصحتك فهى تحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين C و B المركب ، والذي قد يساعد أيضًا في الامتصاص المناسب للكربوهيدرات. إليك وصفة البطاطا والفلفل المشوي بالفرن وخطوات الاعداد والقيمة الغذائية وفقا لموقع stylecraze.
معلومات عن الوجبة
نوع الطبق :جانبي
وقت التحضير: 5 دقائق
وقت الطهي: 25 دقيقة
عدد السعرات: 6 سعرات حرارية
عناصر الوجبة :
سعرات الحرارية: 97 كيلو كالوري | كربوهيدرات: 13 جم | بروتين: 2 جم | الدهون: 5 جم | الدهون المشبعة: 1 جم | صوديوم: 206 ملجم | بوتاسيوم: 349 ملجم | الألياف: 2 جم | السكر: 2 جم | فيتامين أ: 646 وحدة دولية | فيتامين ج: 50 مجم | كالسيوم: 13 ملجم | الحديد: 1ملغ
المقادير :
بطاطا
1/2 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح
1/2 فليفلة برتقالية مقطعة إلى شرائح
1/2 فلفل أصفر مقطع إلى شرائح
1 بصلة حمراء
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل
أوراق الريحان الطازجة اختيارية
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خطوات التحضير
1-سخني الفرن إلى درجة 450 درجة و رشي صينية خبز كبيرة برذاذ طهي غير لاصق.
2-تقطع البطاطا و الفلفل والبصل إلى قطع كبيرة إلى حد ما وتضاف البطاطس إلى وعاء كبير مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وربع ملعقة صغيرة من الملح وثلث ملعقة صغيرة من الفلفل.
3-يُقلب المزيج ويُسكب على صينية خبز ، مع ترك مساحة كافية في المنتصف للفلفل والبصل.
4-أضيفي الفلفل والبصل إلى الوعاء مع ما تبقى من زيت الزيتون والملح والفلفل.
5-يُقلب المزيج ويُسكب في منتصف صينية الخبز وتخبز لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج البطاطا
6- قبل التقديم مباشرة ، رشي الريحان الطازج.
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