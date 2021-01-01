أسباب غير متوقعة لحكة أسفل الساقين وطرق التخلص منها



حكة أسفل الساقين حكة أسفل الساقين

أسباب عديدة للشعور بالحكة أسفل الساقين و قد يختلف سبب الحكة أسفل من شخص لآخر ويعد فهم الأسباب أمر بالغ الأهمية لعلاج الحكة إليك بعض العلاجات المنزلية البسيطة لتهدئة الحالة





أسباب الحكة



وفقا لموقع stylecraze يمكن أن تساهم عدة عوامل في الحكة المستمرة في أسفل ساقيك أبرزها التهاب الجلد بالإضافة إلى الجفاف و هو سبب شائع آخر للحكة حيث يميل الجلد إلى الجفاف مع تقدم العمر.إليك أسباب أخري للأصابة بالحكة .





1-داء السكري

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يمكن أن يؤدي مرض السكري أيضًا إلى الحكة في أسفل ساقيك و يمكن أيضًا أن تحدث الحكة بسبب مضاعفات أخرى لمرض السكري مثل ضعف الدورة الدموية أو تلف الأعصاب أو أمراض الكلى.يمكن أن تكون حكة الجلد أيضًا أحد أعراض الحالات الطبية الأخرى مثل التهاب الكبد والأورام اللمفاوية وقصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.2-لدغ الحشراتيمكن أن تسبب لدغات الحشرات حكة في أسفل الساقين بالإضافة إلى أجزاء أخرى من الجسم قد تتعرض للحشرات.علاجات المنزلية لعلاج حكة الساقينأما عن أبرز العلاجات المنزلية لعلاج حكة الساقين فيمكنك تجربة العلاجات التالية وهي كالتالي :1. زيت جوز الهندسوف تحتاجين1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكرما عليك القيام بهأخذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وتدليك القدم برفق في أسفل ساقيك وتركه حتى يجف تمامًا ويمكنك القيام بذلك مرتين يوميًا.يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لزيت جوز الهند في تهدئة الحكة والالتهابات في أسفل ساقيك . يمكن أن تساعد خصائص ترطيب الزيت في معالجة المشكلات الأساسية مثل الجفاف الذي يمكن أن يسبب الحكة2. . جل الصبارسوف تحتاجين1-2 ملاعق كبيرة من جل الصبارما عليك القيام بهضعي جل الصبار على المناطق المصابة واتركه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء ويمكنك القيام بذلك 1-2 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.إن التأثيرات المرطبة والمضادة للالتهابات لمستخلصات الصبار تعد مفيدة جدًا في تهدئة الحكة في أسفل الساقين.