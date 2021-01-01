مد إجازة نصف العام في المدارس والجامعات..التعليم تنفي



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

إجازة نصف العام مازالت تثير الجدل في البيوت المصرية ، بعد أن انتشر خلال الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا خبرا يزعم صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا بسبب انتشار متحور كورونا في مصر.



من جانبه نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرار رسمي بمد إجازة نصف العام أسبوعا إضافيا لتنتهي يوم 26 فبراير 2021.



وقال وزير التربية والتعليم: “هذا الكلام لا أساس له من الصحة الآن”.

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وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لمواجهة الشائعات المثارة بشأن تغيير موعد إجازة نصف العام بسبب متحور أوميكرون.وقال وزير التربية والتعليم بشكل واضح وصريح: لا تغيير في موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، ولم تصدر أي تعليمات حتى الآن من لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تستدعي تغيير مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بما فيها موعد إجازة نصف العام.وأضاف وزير التربية والتعليم: “تؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية”؛ حيث تبدأ إجازة نصف العام في 5 فبراير.