رصد مواصفات الهاتف Nokia G21 على منصة اختبارات الأداء Geekbench



Nokia G21 Nokia G21

في الفترة الماضية، ظهر الهاتف، Nokia G21، في العديد، من التسريبات والشائعات، والآن، تم رصد، هذا الهاتف، على منصة، اختبارات الأداء، Geekbench، مما يؤكد لنا، على أن، شركة HMD، تستعد للإعلان، عن خليفة، لهاتف Nokia G20، خلال الفترة، القليلة القادمة، مع مواصفات أفضل، تتمثل في، كاميرا رئيسية أفضل، ومعالج أقوى، ولكنه سيظل، يدعم شبكات، الجيل الرابع 4G، وذلك وفقا، لما ورد، في تقرير، منصة اختبارات الأداء.



الهاتف Nokia G21، سيتوفر بشكل رسمي، مع معالج ثماني النواة، من فئة، Unisoc T606، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، بجانب 4 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، و128 جيجا بايت، وهناك شائعات، تشير إلى أن، الهاتف سيتوفر، بإصدار ذاكرة عشوائية، بسعة 6 جيجا رام، وعلى الرغم، من أن، نظام Android 12، متوفر حاليا، إلا أن Geekbench، تؤكد وصول، الهاتف Nokia G21، بنظام التشغيل القديم، Android 11.



الهاتف Nokia G21

وتشير التسريبات السابقة، إلى أن، هاتف نوكيا القادم، سيضم شاشة IPS LCD، حجمها 6.5 بوصة، وبجودة HD+، وسيضم 3 كاميرات، في الخلف، بمستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرات الخلفية، والأمامية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، كما أن، الهاتف Nokia G21، سيضم بطارية، بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، ولكن لم يتم، الكشف عن، قوة الشحن.

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وبذلك نكون، قد عرضنا عليكم، مواصفات الهاتف Nokia G21، التي ظهرت، حتى الآن، ومع ذلك، نتوقع ظهور، التفاصيل الرسمية، خلال الأيام، القليلة القادمة، قبل الإعلان الرسمي، الذي قد يكون، خلال شهر فبراير، أو مارس.