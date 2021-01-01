تعرّف على أحد أبرز هواتف أندرويد حاليا

من بين الهواتف التي تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية حاليا يأتي جهاز vivo T1 الذي يتمتع بأداء ممتاز وقدرات تصوير منافسة.
ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.7/76.7/8.5) ملم، وزنه 193 غ.
وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10 لتوفير دقة عالية في عرض الصور والفيديوهات.
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