تحديث One UI 4 المستقر يصل إلى الهاتف Galaxy Z Flip 5G

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صورة الخبر: Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Flip 5G

بعد أن، تم إطلاق، واجهة المستخدم الجديدة، One UI 4، للهاتف Galaxy Z Flip3 5G، في جميع دول العالم، أعلنت اليوم، شركة سامسونج، عن وصول، التحديث المستقر، الذي يستند على، نظام Android 12، للهاتف Galaxy Z Flip 5G، في الولايات المتحدة، وذلك بعد، أيام قليلة، من وصول التحديث، إلى هاتف Z Flip، الذي يدعم 4G فقط، في نفس البلد.

التحديث المستقر من، One UI 4، مع Android 12، يعتبر هو آخر، تحديث رئيسي، يصل للهاتف، Galaxy Z Flip 5G، وذلك بعد أن، تم إطلاقه في، شهر أغسطس 2020، بنظام Android 10، مع واجهة One UI 2.5، ويصل التحديث الجديد، برقم الإصدار، F707USQS2EUL9، ويجلب معه، تصحيح أمان Android، لشهر ديسمبر 2021، وهو ما يعتبر، خبرا سيئا، لأن الشركة بدأت، في طرح، تصحيح أمان، فبراير 2022 لهواتفها الرائدة.

تحديث One UI 4
بالإضافة إلى أن، الهاتف Galaxy Z Flip 5G، سيحصل على، مجموعة كبيرة، من المميزات، التي كشفت عنها، جوجل وسامسونج، بما في ذلك، تصميم جديد، للواجهة الرئيسية، ولوحة التحكم، وتطبيقات النظام، بالإضافة إلى، تسجيل مقاطع الفيديو، بشكل سلس، وثابت، مع إمكانية ربط الهاتف، بجهاز الكمبيوتر، حيث إن، واجهة One UI 4، التي تستند على، نظام Android 12، توفر خيارا، يمكنك من خلاله، دمج Samsung Notes، مع Microsoft 365، لاستكمال العمل، الذي بدأته، من الهاتف، على حاسوبك، أو العكس.

وكما ذكرنا، في السابق فإن، تحديث One UI 4، الجديد، يصل لمستخدمي، Galaxy Z Flip 5G، في الولايات المتحدة، وسيبدأ في الوصول، إلى مزيد من الدول، خلال الأسابيع القليلة القادمة، مما يعني أنه، قد يصل لك، في أي وقت، ومع ذلك، يمكنك التحقق، من وصول التحديث، عن طريق، بالانتقال إلى الإعدادات، ثم تحديث البرنامج، ثم الضغط على، التنزيل والتثبيت.

المصدر: قل ودل

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