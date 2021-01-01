إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة لجعل التواصل أكثر متعة بين المستخدمين

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صورة الخبر: إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة لجعل التواصل أكثر متعة بين المستخدمين
إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة لجعل التواصل أكثر متعة بين المستخدمين

أعلنت شركة "ميتا" عن إضافة ميزات جديدة لتطبيق "إنستغرام" لجعل التواصل أكثر متعة بين المستخدمين.

وتبعا للشركة فإن مستخدمي ميزة "القصص" وميزات الرسائل المباشرة في "إنستغرام" سيحصلون على صور تعبيرية ثلاثية الأبعاد تبين وجوها شبيهة بالوجوه التي يستخدمونها في صور صفحاتهم على التطبيق.

وستتوفر هذه الصور حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسيكون بإمكانهم استعمالها مع الملصقات و"القصص" في إنستغرام"، أو تحميلها مكان صور الملف الشخصي في تطبيق "فيسبوك" أو تطبيق "مسنجر"، أو مع المنصات الإلكترونية التابعة لـ" ميتا" مثل منصة Quest VR.

وسيكون بإمكان مستخدمي الصور إضافة ملحقات إلى الوجوه مثل النظارات أو القبعات وغيرها، أو إرفاقها بعبارات مختلفة لتهنئة المستخدمين الآخرين بالمناسبات المختلفة.

وأشارت "ميتا" في تدوينة لها حول الموضوع إلى أنها تسعى لتزويد جميع منصاتها الإلكترونية بالتقنيات الثلاثية الأبعاد لجعل التواصل بين المستخدمين أكثر متعة وواقعية، وجاء في المنشور"منذ الكشف عن رؤيتنا الطويلة المدى للميتافيرس في Connect 2021 واصلنا بناء هذا التطور التالي للتكنولوجيا الاجتماعية والبناء نحو مستقبل حيث يمكنك الجلوس في نفس الغرفة مع أحبائك الذين هم على بعد آلاف الأميال أو العمل بشكل طبيعي مع فريق موهوب يمتد عبر العالم".

المصدر: روسيا اليوم

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