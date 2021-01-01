إنستغرام" يحصل على ميزات جديدة لجعل التواصل أكثر متعة بين المستخدمين

أعلنت شركة "ميتا" عن إضافة ميزات جديدة لتطبيق "إنستغرام" لجعل التواصل أكثر متعة بين المستخدمين.
وتبعا للشركة فإن مستخدمي ميزة "القصص" وميزات الرسائل المباشرة في "إنستغرام" سيحصلون على صور تعبيرية ثلاثية الأبعاد تبين وجوها شبيهة بالوجوه التي يستخدمونها في صور صفحاتهم على التطبيق.
وستتوفر هذه الصور حاليا للمستخدمين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسيكون بإمكانهم استعمالها مع الملصقات و"القصص" في إنستغرام"، أو تحميلها مكان صور الملف الشخصي في تطبيق "فيسبوك" أو تطبيق "مسنجر"، أو مع المنصات الإلكترونية التابعة لـ" ميتا" مثل منصة Quest VR.
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