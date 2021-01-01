هاتف Oppo المنافس لـGalaxy Z Flip 3 سيصل خلال الربع الثالث



هاتف Oppo هاتف Oppo

في أحدث تقرير، ظهر اليوم، تم التأكيد أن، شركة Oppo، تعمل حاليا، على هاتف جديد، قابل للطي، بتصميم صدفي، وتستعد للإعلان عنه، خلال الربع الثالث، من العام الجاري 2022، ليكون منافس قوي، لهاتف سامسونج، Galaxy Z Flip 3، وأيضا، ليخلف الهاتف الحالي، OPPO Find N، الذي وصل، في منتصف، شهر ديسمبر 2021.



ويشير هذا التقرير، إلى أن، الهاتف القابل للطي، القادم من أوبو، سيكون مشابها، للهاتف Samsung Galaxy Z Flip 3، وبسعر أرخص، من 999 دولارا أمريكيا، وهو السعر الرسمي، لهاتف سامسونج، القابل للطي.



هاتف Oppo القابل للطي

وعلاوة على ذلك، فإن هذا الجهاز القادم، لا يحمل، اسما حتى الآن، ولكن التوقعات، تشير إلى أنه، سيكون ضمن سلسلة، Oppo Find، التي تعد، أكثر سلسلة متميزة، من الشركة الصينية، مما يعني، أنه سيكون هاتفا رائدا، بالإضافة إلى أنه، سيتوفر بشكل رسمي، في نهاية الربع الثالث، أي في الفترة، بين يوليو، وسبتمبر.

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وفي النهاية، نود أن نشير، إلى أن، شركة Oppo، تعمل بالفعل على، هاتف قابل للطي، بتصميم عمودي، ليكون خليفة، للهاتف Find N، ومن المتوقع، أن يصل، بحلول نهاية عام 2022، ومع ذلك، كل هذه، مجرد تكهنات، ولا توجد أي، كلمة رسمية، من الشركة حتى الآن، ولكن سنوافيكم، بمزيد من التفاصيل، عند ظهورها.