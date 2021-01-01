فرنسا تغرّم غوغل مبلغا كبيرا مرة أخرى

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غوغل

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة غوغل فشلت في محاولة التملص من غرامة مالية كبيرة فرضتها عليها فرنسا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهيئات المختصة بحماية حقوق مستخدمي الإنترنت في فرنسا قررت تغريم شركة غوغل بمبلغ 112 مليون دولار، بعد أن ارتأت الهيئات أن الشركة خالفت قوانين حماية حقوق المستخدمين في البلاد، واعتبرتها "مذنبة لسوء إدارتها لمواضيع ملفات تعريف الارتباط عبر الشبكة العنكبوتية".

واعتبرت الهيئات أن لجنة حماية البيانات في فرنسا كانت محقة بالاتهامات التي وجهتها لغوغل حول الموضوع المذكور، إذ اعتبرت اللجنة "أن غوغل لا تقدم بيانات كافية للمستخدمين حول موضوع ملفات تعريف الارتباط التي يمكن استغلالها لأهداف تجارية أحيانا".

وتعتبر الغرامة هذه المرة هي الثانية التي تفرضها فرنسا على غوغل خلال فترة قصيرة، ففي مطلع يناير الماضي قررت لجنة حماية البيانات في فرنسا تغريمها بمبلغ 150 مليون يورو بسبب ملفات تعريف الارتباط على الإنترنت أيضا.

المصدر: روسيا اليوم

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