آبل تسمح بتجربة التطبيقات بين المستخدمين قبل نشرها على المتجر

آخر الأخبارعلم وتقنية › آبل تسمح بتجربة التطبيقات بين المستخدمين قبل نشرها على المتجر

صورة الخبر: آبل
آبل

قامت شركة آبل بتغيير مهم في سياسة نشر التطبيقات على أجهزتها بحيث تسمح للمطورين مشاركة التطبيقات مع المستخدمين لتجربتها دون نشرها رسميًا على المتجر.

تعتمد الآلية الجديدة على مشاركة المطورين روابط مباشرة للتطبيق مع بعض المستخدمين، ما يتيح للمستخدمين تنزيل التطبيقات وتجربتها بشكل خاص، حيث أن هذه التطبيقات لن تظهر في أي من أقسام وتصنيفات متجر التطبيقات.

تقول آبل إن هذه السياسة الجديدة ستساعد المؤسسات الخاصة والمنظمات التي تهدف لتطوير تطبيقاتها وعدم عرضها في المتاجر، كونها ستتوفر عبر روابط مباشرة لتنزيلها ولن يستطيع أحد من خارج هذه المؤسسات الوصول للتطبيقات كما هي العادة.

وبطبيعة الحال لن تكون الأمور سهلة بالنسبة للمطورين، لأن الشركة تشترط الحصول على موافقة لنشر التطبيقات بهذه الطريقة قبل تفعيل الروابط الخاصة بتنزيلها.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آبل تسمح بتجربة التطبيقات بين المستخدمين قبل نشرها على المتجر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41699

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager