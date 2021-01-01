لجنة التجارة الفيدرالية ستحقق في استحواذ مايكروسوفت على Activision Blizzard

أعلنت مايكروسوفت في منتصف الشهر الماضي عن توصلها لاتفاق تستحوذ بموجبه على Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار أمريكي لتكون الصفقة الأضخم في قطاع الألعاب الإلكترونية، لكن هذه الصفقات تخضع بالعادة للرقابة الكبيرة خاصة في الولايات المتحدة.
وتقوم وزارة العدل أو لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بالتحقيق في هذا النوع من عمليات الاستحواذ، ووفقًا لموقع Bloomberg، ستتولى لجنة التجارة الفيدرالية الأمر هذه المرة ما يعني تضييق أكبر على مايكروسوفت على الأرجح.
وتنظر اللجنة لصفقات الاستحواذ بشكل ملفت في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بعمليات الاحتكار والمنافسة في السوق، وهو ما يرجح تعرض مايكروسوفت لضغوط كبيرة من الممكن أن تصل إلى إلغاء الصفقة في حال لم تقدم ضمانات تمنعها من احتكار الألعاب التي تطورها Activision Blizzard خاصة أن هناك عشرات الألعاب الشهيرة ومن الأكثر مبيعًا تطورها.
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