دون أدوية .. 3 طرق طبيعية للتخلص من جفاف الفم

جفاف الفم من الأمراض التي يمكن أن يعاني منها الكثير من الأشخاص، وعادة ما يحدث جفاف الفم عندما لا تعمل الغدد التي تفرز اللعاب بشكل جيد، ويسمى أيضًا جفاف الفم أو نقص اللعاب، لا تعتبر حالة رسمية قابلة للتشخيص ، لكنها في بعض الأحيان من أعراض حالة أخرى.
وإليك بعض الطرق الطبيعية لعلاج جفاف الفم.
علاج جفاف الفم عند الاستيقاظ من النوم
يمكن أن تكون غسولات الفم المصممة لجفاف الفم ، وخاصة تلك التي تحتوي على إكسيليتول ، فعالة ، مثل غسول الفم بالبيوتين الجاف للفم أو غسول الفم الجاف ، والذي يوفر أيضًا الحماية ضد تسوس الأسنان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!