بلاكبيري تقرر بيع براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الهواتف والرسائل مقابل 600 مليون دولار

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صورة الخبر: بلاكبيري
بلاكبيري

تدريجيًا تحاول بلاكبيري الخروج من قطاع الهواتف الذكية والاستفادة بأقصى درجة من التقنيات التي تمتلكها، حيث قررت الشركة بيع براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات الهواتف والرسائل التي تمتلكها مقابل 600 مليون دولار أمريكي.

ستقوم شركة Catapult IP Innovations Inc بعملية الاستحواذ على براءات الاختراع، وهي شركة خاصة تم تأسيسها لهذا الغرض مؤخرًا. فيما سيتم دفع 450 مليون دولار أمريكي نقدًا من قيمة الصفقة و150 مليون دولار أمريكي لاحقًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان بلاكبيري عن إيقاف الدعم نهائيًا عن هواتفها التي تعمل بنظامها القديم، لتنتهي بذلك من مرحلة تاريخية طويلة كانت سببًا في وصولها لقمة شركات الهواتف في العقد الأول من الألفية.

المصدر: عالم التقنيه

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