لأسرتك.. 3 أعشاب طبيعية لتقوية المناعة

مع انتشار فيروس كورونا، وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الكثير من الأشخاص بسبب ضعف المناعة، فالجهاز المناعي مسؤول عن منع العدوى ومكافحتها ، وعندما يكون جهازك المناعي قويًا ، فمن المرجح أن تكون قادرًا على درء الأمراض.
للحصول على جهاز مناعة قوي ، تحتاج إلى الحصول على فيتامينات معينة ، وتناول طعام صحي ، والنوم جيدًا ، وممارسة الرياضة، وبالطبع ، فإن أفضل طريقة لتقليل خطر إصابتك بالمرض هي غسل يديك بشكل متكرر وتجنب الاتصال بالأشخاص الذين قد يكونون مرضى مع الحرص على تناول المشروبات والأعشاب التي تحتوي على فوائد عالية تساعدك في تقوية مناعتك.
الثوم
يحتوي الثوم على مادة الأليسين ، ويعتقد أن هذا هو المركب الذي يجعل الثوم مضادًا للبكتيريا، وفقًا لمراجعة عام 2014 المنشورة في مجلة Avicenna Journal of Phytomedicine ، فإن هذا يجعل من الممكن للثوم محاربة البكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية ، وهي بكتيريا تسبب التسمم الغذائي .
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